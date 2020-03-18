وفاة الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية

الطيب عبد الرحيم

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رام الله - دنيا الوطن

توفي صباح يوم الأربعاء، أمين عام الرئاسة الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) سابقًا، الطيب عبد الرحيم.



ونعت حركة فتح، في بيان صادر عن مفوضية التعبئة والتنظيم، الراحل الطيب عبد الرحيم.



وقالت حركة فتح: ننعى ابننا المناضل الوطني الكبير، الطيب عبد الرحيم، (أبو العبد) والذي وافته المنية في القاهرة، فجر اليوم.