رئيس البرازيل: لست مُصابًا بفيروس (كورونا)

الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، اليوم الأربعاء، أن الفحص الجديد، الذى خضع له، أثبت عدم إصابته بفيروس (كورونا).



وقال بولسونارو فى منشور على صفحته بموقع (فيسبوك): "الفحص الجديد، الذى خضعت له، أثبت عدم إصابتى بفيروس (كورونا) المستجد".



وكان بولسونارو، قد خضع للفحص بعد اكتشاف إصابة وزير الاتصالات بحكومته فابيو واجنجارتن بالفيروس يوم الخميس الماضي، عقب رحلة إلى فلوريدا، التقيا خلالها بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب.