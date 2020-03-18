بعد اكتشاف ثلاث حالات.. شاهد: الأجهزة الأمنية تفرض منع التجوال في بيت ساحور

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ بيت لحم، اللواء كامل حميد، توجيهاته بتشديد الحركة في مدينة بيت ساحور، بعد ظهور ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المدينة.وأكد حميد في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" أنه "اتخذ قرار بتشديد الحركة في بيت ساحور، وأيضا قيام سيارات الأمن والشرطة، بالمنادة عبر السماعات بعدم الحركة نهائياً، واستدامة هذه الحالة إلى إشعار آخر".وفي أعقاب القرار، بدأت الأجهزة الأمنية على الفور بفرض منع التجول في المدينة.وكانت الحكومة، قد أعلن عن ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، مؤكدا أن الإصابات، جاءت نتيجة عدم التزام أحد المشتبه بإصابتهم بالحجر الصحي المنزلي.