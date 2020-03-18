شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بمداهمات الضفة

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين بمداهمات الضفة
جنود إسرائيليين - أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيش في منازل المواطنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وكالة (وفا) الرسمية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين خلال حملة اعتقالات لها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.

وعرف من معتقلي الضفة فجر اليوم، أدهم أبو عرقوب "رام الله"، وعلي جبر "رام الله"، وعلاء الغزاوي "رام الله".

وأيضا تم اعتقال نور الصرصور "رام الله"، ومحمد برهان "رام الله"، وعماد الشيخ "رام الله"، وكذلك أمين نصر أبو هنية "من عزون شرق قلقيلية".

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