هل تخضع إسرائيل جميع أعضاء الكنيست الـ 120 للحجر الصحي؟

قالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إن وزارة الصحة طلبت من الوزير أرييه درعي والوزير تساحي هانغبي وعضو الكنيست رام بن براك وعضو الكنيست ألون شوستر الدخول للحجر الصحي بعد اختلاطهم بمرضى كورونا.



وحسب القناة، فإن الأمر المقلق هو أن الوزير هانغبي أجرى مناقشات مع عدد غير قليل من أعضاء الكنيست أمس، متابعةً: "الأمر الذي من المحتمل أن يؤدي إلى إخضاع جميع أعضاء الكنيست الـ 120 لفحص كورونا".



وحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 337 بعد تشخيص حالات جديدة.



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المريض رقم 337 بفيروس كورونا هو جندي في الخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي، ليرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا في الجيش إلى سبعة.



وفي السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "سعيد أننا لم نفقد أحدا بعد ولكن هذا لن يستمر، تتحدث التقييمات عن احتمال وقوع ضحايا إذا لم نغير العادات، إنها ليست لعبة - إنها مسألة حياة أو موت - أتوسل إليكم عدم مغادرة المنزل دون الحاجة لذلك".













رام الله - دنيا الوطن