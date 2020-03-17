فلسطين تسجل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان صدر عنه الليلة تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم لمخالطين من مدينة بيت ساحور.



وقال ملحم، إن الإصابات لسيدتان ورجل كانوا تحت الرقابة في الحجر الصحي البيتي، حيث أظهرت نتائج الفحوصات لعينات جديدة أخذت منهم، إصابتهم بالوباء لعدم تقيد أحدهم بشروط الحجر الصحي.



وأضاف ملحم: "في ضوء هذه النتيجة فإن الحكومة تتجه لاتخاذ تدابير احترازية جديدة من شأنها تقليص مساحة انتشار الوباء في المحافظة حفاظا على حياة المواطنين وسلامتهم.



رام الله - دنيا الوطن