دولي

تركيا تُعلن أول وفاة بـ (كورونا) وتسجيل 51 إصابة جديدة

تركيا تُعلن أول وفاة بـ (كورونا) وتسجيل 51 إصابة جديدة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، عن أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفي، في العاصمة أنقرة، وفق وكالة (الأناضول) التركية. 

وأوضح أن المتوفى عمره 89 عاما، وانتقل الفيروس إليه عن طريق موظف لديه زار الصين، مشيراً إلى تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 98 حالة.

ودعا قوجة جميع المواطنين إلى اتباع التدابير المتخذة بدقة، وتنظيم حياتهم وفقا لها والاعتياد عليها لمدة ما بين وشهر ونصف إلى شهرين، مبيناً أن معظم المصابين يتماثلون للشفاء ويجري تقديم الدعم الطبي اللازم لهم.

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