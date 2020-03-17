إسرائيل تُصدر قرارات جديدة بشأن العمال والتجار والمعابر بالضفة وغزة

نشر منسق حكومة الاحتلال بالأراضي الفلسطينية، كميل أبو ركن، معلومات بشأن حالة الحركة والتنقل والدخول إلى إسرائيل لحملة تصاريح العمل الذين يشتغلون في إسرائيل والضفة الغربية وتصاريح التجار وBMC.





وقال المنسق، عبر (فيسبوك): إن دخول العمال إلى إسرائيل في القطاعات البناء، والزراعة، والصناعة والخدمات، مضيفاً: "سيُسمح بالدخول إلى إسرائيل لأصحاب تصاريح العمل في مجال البناء والزراعة والصناعة والخدمات، ولكن لن يُسمح بالتنقل اليومي بين المناطق".





وأضاف أبو ركن: "سيُلزم أرباب العمل في إسرائيل بتوفير ترتيبات المبيت في إسرائيل لمدة شهرين على الأقل للعمال في مجال البناء ولمدة شهر واحد على الأقل في مجالات الزراعة، والصناعة والخدمات".





وتابع: "لن يُسمح لأي عامل يعود إلى مناطق الضفة الغربية بعد أن خرج للعمل في إسرائيل، قبل انتهاء الفترات الزمنية المذكورة، بالدخول مجددًا إلى إسرائيل وسيُحظر دخوله عن طريق المعابر".



وأكمل: "سيُسمح لأصحاب تصاريح العمل في مجالات الطب والتمريض بالدخول إلى إسرائيل بموجب التعليمات المعمول بها والمتبعة في الأوقات الاعتيادية، وسيخضع هؤلاء العمال لفحص درجة حرارة الجسم في المعابر وفي أماكن العمل، كتدبيرً إحترازي وإجراء وقائي".





وأضاف: "لن يُسمح للعمال في باقي القطاعات بالدخول إلى إسرائيل، اعتبارًا من يوم غد (18/3) وحتى إشعار آخر، ولن يُسمح لأصحاب تصاريح التجار أو BMC بالدخول إلى إسرائيل، اعتبارًا من يوم غد وحتى إشعار آخر".



وأكمل: "سيُسمح بالدخول لأصحاب تصاريح العمل في مجالات البناء أو الزراعة في المستوطنات، ولا حاجة لترتيبات المبيت، لمن عمره 50 أو أقل".





واستطرد: "العمل في المصانع، وفي الشركات وفي المصالح التجارية سيتم بموجب التعليمات المعمول بها في إسرائيل والتي تنطبق على عمل المصانع الحيوية (لمن عمره 50 أو أقل، ما عدا منطقة عطروت حيث لا توجد بها تحديد للسن)".





واستكمل: "في حال تم تعريف المصنع أو المصلحة التجارية كحيوية لوظيفة الاقتصاد، سيُسمح لـ 100% من العمال بالوصول وإذا تم تعريفهما كغير حيويين، فسيُسمح لـ 30% من العمال بالوصول، كما نوصي جميع العمال بالاتصال بأرباب عملهم من أجل التحقق من التفاصيل ومن طبيعة نشاط صاحب العمل في هذه الأيام".



وشدد أبو ركن، على أن الإغلاق المفروض على منطقة بيت لحم سيستمر حيث ستبقى المعابر إلى إسرائيل من منطقة بيت لحم مغلقة أمام الحركة، ولن يُسمح لسكان بيت لحم بالدخول إلى الأراضي الإسرائيلية في هذه المرحلة، حتى إشعار آخر.



وتابع: "العمال وأصحاب التصاريح من منطقة الخليل سيُسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل من المعابر في منطقة الخليل ولكن ليس من معبر 300".



واستكمل: "سيبقى معبر إيرز مغلقًا حيث لن يُسمح بالتنقل إلى إسرائيل وإلى قطاع غزة ما عدا في الحالات الإنسانية الاستثنائية".



رام الله - دنيا الوطن