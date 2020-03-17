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غنام تدعو لمزيد من العطاء ضمن حملة "شعبنا فيه الخير"

غنام تدعو لمزيد من العطاء ضمن حملة "شعبنا فيه الخير"
رام الله - دنيا الوطن
استجابة لحملة "شعبنا فيه الخير" التي أطلقتها محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام تتواصل حالة التكافل الاجتماعي بين قطاعات شعبنا المختلفة، والتي كان آخرها اعفاء شركة النجمة للإعمار كافة المستأجرين لديها وعددهم (234) مستأجراً من أجرة شهر آذار الحالي، كخطوة تؤكد على التكامل ووحدة الحال والشعور في ظل حالة الطوارىء المعلنة لمنع تفشي فايروس (كورونا).   

اعلان شركة النجمة عن مبادرتها هذه جاء خلال استقبال المحافظ غنام، للحاج فالح سعد أحد مالكي الشركة ورئيس بلدية المزرعة الشرقية، بالاضافة الى مدير عام الشركة بلال عواد، وبحضور الناطق باسم حركة فتح د.حسين حمايل، وكادر من حركة فتح شرق رام الله الاخوة محمد حمايل وأيوب حمايل، وعبد الكريم عجاك .

وأشادت غنام بما قدمته شركة النجمة ممثلة بالحاج فالح سعد، لافتة الى ضرورة التكامل بين  القطاعين الخاص والعام وكافة فئات شعبنا في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها، لأننا أمام قضية وطنية وإنسانية بحاجة لتضافر جهود الجميع من أجل مواجهتها.

ودعت غنام لمزيد من العطاء ضمن حملة "شعبنا فيه الخير" من كافة المقتدرين للتخفيف من الاعباء التي خلفتها الأزمة الحالية على الكثيرين من أبناء شعبنا، مشيرة الى أن العطاء سعادة خاصة في ظل الحالة الاستثنائية والظروف الصعبة التي نعيشها .  

من جانبه أكد د.حسين حمايل، أن حالة التضامن التي تظهرها كافة قطاعات شعبنا في مواجهة خطر تفشي فايروس كرورنا وبامكانياتها المتواضعة، تساهم في التقليل من الآثار الاقتصادية المترتبة على الكثير من الفئات، وتؤكد عملنا جميعا يدا بيد من أجل تجاوز هذه الازمة باقل الخسائر.

بدوره أشار الحاج فالح سعد، أن شركة النجمة ممثلة بمجلس ادارتها ومالكيها الاخوة داعس وفالح وفاروق سعد وابناء المرحوم عمر سعد، تعفي كافة المستأجرين لديها في عمارات النجمة، والنجمة مول، ورام الله مول من أجرة الشهر الحالي وسيقدم مجلس ادارة الشركة كل ما يستطيعه حتى انتهاء هذه الأزمة التي تمس كافة ابناء الشعب الفلسطيني.

كما اشاد الحاج سعد بصفته رئيساً لبلدية المزرعة الشرقية بقرارات المحافظ غنام الوقائية والجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، مؤكداً أن المزرعة الشرقية ملتزمة بالكامل بالتوجيهات وأن البلدية تعمل بالتنسيق مع المحافظة من أجل مواجهة خطر انتشار فايروس (كورونا).  


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