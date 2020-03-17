الرئيس التونسي يُعلن حظر التجوال بداية من الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، حظر التجوال بداية من الأربعاء من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، في إطار خطة لمواجهة فيروس كورونا.
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، حظر التجوال بداية من الأربعاء من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، في إطار خطة لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد قيس سعيد في كلمة متلفزة، أنه قد تم إصدار أمر للقوات المسلحة والوحدات الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية.
وقال الرئيس التونسي: "من يستطيع التبرع بنصف راتبه أو أكثر فليتبرع"، مشيرا إلى أنه وسيكون أول المتبرعين.
التعليقات