الرئيس التونسي يُعلن حظر التجوال بداية من الأربعاء

وأكد قيس سعيد في كلمة متلفزة، أنه قد تم إصدار أمر للقوات المسلحة والوحدات الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في كامل تراب الجمهورية.





وقال الرئيس التونسي: "من يستطيع التبرع بنصف راتبه أو أكثر فليتبرع"، مشيرا إلى أنه وسيكون أول المتبرعين.