تفاصيل المنخفض الجوي بفلسطين حتى السبت المقبل









درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 10-6 11-6 8-4 بيت لحم 10-6 11-6 8-4 رام الله والبيرة 9-5 10-5 7-3 طولكرم 14-8 15-8 13-7 نابلس 11-7 12-7 9-5 قلقيلية 14-8 15-8 13-7 جنين 15-8 16-8 11-6 سلفيت 10-6 11-6 8-4 طوباس 15-8 16-8 11-6 روابي 11-7 12-7 9-5 الخليل 9-5 10-5 6-2 غزه 15-9 16-9 14-8 أريحا 19-12 20-12 16-10 خانيونس 15-9 16-9 14-8 الأغوار الشمالية 17-10 18-10 14-8 رفح 14-8 15-8 13-7



4- خطر التزحلق على الطرقات .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم و شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس: يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.الجمعة: يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار بين الحين و الاخر على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.السبت: يستمر الجو غائماً الى غائم جزئي وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الامطار بين الحين والاخر على معظم المناطق تكون غزيرة احيانا ومصحوبة بعواصف رعديه أحيانا، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية والبحر مائجا.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال فترة تاثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:1- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 80 كم/ساعة.2- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة.3- تدني مدى الرؤيا الافقية.