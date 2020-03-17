قرار بإعفاء السيارات بالمجمعات من 50% من قيمة الرسوم عن مارس وإبريل











رام الله - دنيا الوطنأصدر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بإعفاء أصحاب السيارات في مجمعات السيارات بين المدن والقرى وبين المحافظات، من 50% من قيمة الرسوم الشهرية، عن شهري آذار ونيسان.وجاء القرار التزاما بالمرسوم الرئاسي وإعلان حالة الطوارئ واستنادا إلى الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس (كورونا)، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).