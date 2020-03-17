قرار بإعفاء السيارات بالمجمعات من 50% من قيمة الرسوم عن مارس وإبريل
رام الله - دنيا الوطن
أصدر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بإعفاء أصحاب السيارات في مجمعات السيارات بين المدن والقرى وبين المحافظات، من 50% من قيمة الرسوم الشهرية، عن شهري آذار ونيسان.
وجاء القرار التزاما بالمرسوم الرئاسي وإعلان حالة الطوارئ واستنادا إلى الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس (كورونا)، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
أصدر وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، مساء اليوم الثلاثاء، قراراً بإعفاء أصحاب السيارات في مجمعات السيارات بين المدن والقرى وبين المحافظات، من 50% من قيمة الرسوم الشهرية، عن شهري آذار ونيسان.
وجاء القرار التزاما بالمرسوم الرئاسي وإعلان حالة الطوارئ واستنادا إلى الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس (كورونا)، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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