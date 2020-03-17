عاجل

  • الإعلام الإسرائيلي: الجيش أطلق النار على مرصد لقوة الضبط التابعة لحماس في شمال القطاع

شؤون فلسطينية

ملحم: أنشأنا غرفة عمليات مشتركة مع الإسرائيليين لمعالجة جائحة (كورونا)

ملحم: أنشأنا غرفة عمليات مشتركة مع الإسرائيليين لمعالجة جائحة (كورونا)
جانب من إجراءات محافظة بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
 قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إن جدار المناعة الوقائية التي اتخذته الحكومة مبكرا وبتدابير استباقية أشادت بها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس (كورونا)، يتعرض لاختبار بثغرتين، الأولى المعابر والثانية الحدود وبالتالي لا بد من سدهما.

جاء ذلك في حديث لتلفزيون فلسطين، مساء اليوم الثلاثاء، تعقيبا على قرار الحكومة إمهال العمال الفلسطينيين في إسرائيل ثلاثة أيام من أجل ترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح ملحم أن سد ثغرة الحدود سيكون بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في مصر والأردن، أما سد ثغرة المعابر فهو مهمة وطنية كبيرة وليتحملنا المواطنون في أية تدابير وإجراءات قد تكون قاسية، في سبيل سد هذه الثغرة الوبائية لتقليص مساحة انتشار فيروس (كورونا) وعدم تمدده، مشيرا إلى أن العمال هم أكبر وسيلة لنقله وبالتالي استشعرت الدولة هذا الخطر، لا سيما وأن جميع الإصابات التي سجلت في فلسطين هي وافدة وليست فلسطينية المنشأ.

وتابع إن الحكومة اتخذت إجراءات استثنائية بالنظر للظروف الاستثنائية التي توجب مثل تلك الإجراءات.

وقال: بصراحة ووضوح أنشأنا غرفة عمليات مشتركة مع الإسرائيليين لمعالجة هذه الجائحة حسب التعريف الخاص لمنظمة الصحة العالمية التي أعلنت الفيروس بأنه وباء عالمي، وأن تداخل الحدود والعلاقة بيننا وبين إسرائيل لا تسمح بالتردد باتخاذ إجراءات صارمة والتنسيق على أعلى المستويات لمنع تمدده ، محذرا العمال في المستوطنات أن الأخيرة أصبحت بؤرة له.

وأكد ملحم أنه لا فائدة من اتخاذ القرارات والتدابير الاحتياطية إذا لم يكن هناك متابعة لها، مشددا على أن أجهزة الدولة ستكون صارمة في تطبيق قرار الحكومة بعد انتهاء المهلة التي منحت للعمال.

وأضاف الناطق باسم الحكومة: عندما تكون الضرورة الوطنية وحماية المواطنين من الخطر فلا بد للدولة أن تقف عند مسؤولياتها الوطنية، واتخاذ التدابير الصارمة لمنع تفشي هذا الوباء دون مجاملة ودون تساهل.

وأكد أن الحكومة ستواصل العمل بكل تلك التدابير التي أشادت بها منظمة الصحة العالمية ولن تتردد باتخاذ أية إجراءات تحمي شعبنا من هذا الفيروس.

وشدد ملحم على أن الأجهزة الأمنية لديها القدرة على تطبيق القرارات الحكومية، مؤكدا أن العمال الذين سيذهبون للمبيت في أماكن عملهم لن يعودوا إلا بعد أن تنقضي هذه الأزمة، "شهر أو اثنين، أقل أو أكثر، لكن الحكمة هي البقاء في مكان العمل لا الاستمرار بالدخول والخروج لأن في ذلك نقلا للوباء"

أخبار ذات صلة

تيسير خالد: إسرائيل تمارس جرائم التطهير العرقي بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين

تيسير خالد: إسرائيل تمارس جرائم التطهير العرقي بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين

غنام تدعو لمزيد من العطاء ضمن حملة &#34;شعبنا فيه الخير&#34;

غنام تدعو لمزيد من العطاء ضمن حملة "شعبنا فيه الخير"

تفاصيل المنخفض الجوي بفلسطين حتى السبت المقبل

تفاصيل المنخفض الجوي بفلسطين حتى السبت المقبل

قرار بإعفاء السيارات بالمجمعات من 50% من قيمة الرسوم عن مارس وإبريل

قرار بإعفاء السيارات بالمجمعات من 50% من قيمة الرسوم عن مارس وإبريل

&#34;اللجنة الحركية للوزارات&#34; تتقدم بمبادرة لاقتطاع جزء من الراتب للمساعدة بحالة الطوارئ

"اللجنة الحركية للوزارات" تتقدم بمبادرة لاقتطاع جزء من الراتب للمساعدة بحالة الطوارئ

(أونروا) تطلق نداءً عاجلاً لمرض (كورونا) بقيمة 14 مليون دولار لأجل لاجئي فلسطين

(أونروا) تطلق نداءً عاجلاً لمرض (كورونا) بقيمة 14 مليون دولار لأجل لاجئي فلسطين

سوق رأس المال يمدد موعد الإفصاح عن البيانات المالية

سوق رأس المال يمدد موعد الإفصاح عن البيانات المالية

وفاة طفل متأثراً بإصابته نتيجة سقوطه من علو غرب جنين

وفاة طفل متأثراً بإصابته نتيجة سقوطه من علو غرب جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: إسرائيل تمارس جرائم التطهير العرقي بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين

تيسير خالد: إسرائيل تمارس جرائم التطهير العرقي بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين

غنام تدعو لمزيد من العطاء ضمن حملة &#34;شعبنا فيه الخير&#34;

غنام تدعو لمزيد من العطاء ضمن حملة "شعبنا فيه الخير"

&#34;اللجنة الحركية للوزارات&#34; تتقدم بمبادرة لاقتطاع جزء من الراتب للمساعدة بحالة الطوارئ

"اللجنة الحركية للوزارات" تتقدم بمبادرة لاقتطاع جزء من الراتب للمساعدة بحالة الطوارئ

سوق رأس المال يمدد موعد الإفصاح عن البيانات المالية

سوق رأس المال يمدد موعد الإفصاح عن البيانات المالية

وفاة طفل متأثراً بإصابته نتيجة سقوطه من علو غرب جنين

وفاة طفل متأثراً بإصابته نتيجة سقوطه من علو غرب جنين

عشراوي تدعو الكونغرس الأمريكي لرفع الغطاء عن دولة الاحتلال وإلزامها بالامتثال لتشريعاته

عشراوي تدعو الكونغرس الأمريكي لرفع الغطاء عن دولة الاحتلال وإلزامها بالامتثال لتشريعاته

السفير عبد الهادي يبحث مع نائب وزير الخارجية السوري آخر التطورات بفلسطين

السفير عبد الهادي يبحث مع نائب وزير الخارجية السوري آخر التطورات بفلسطين

الديمقراطية تستنكر اعتقال أعضاء لجنة الطوارئ بالقدس

الديمقراطية تستنكر اعتقال أعضاء لجنة الطوارئ بالقدس

منوعات

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: &#34;كلامك جارح في حقي &#34;

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: "كلامك جارح في حقي "

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

&#34;كورونا&#34; توقف تصوير&#34;الهيبة 4&#34;.. فما مصير دراما رمضان 2020؟

"كورونا" توقف تصوير"الهيبة 4".. فما مصير دراما رمضان 2020؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

بعد إعلان وفاته... &#34;توم هانكس&#34; ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

بعد إعلان وفاته... "توم هانكس" ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

شاهد: أغنية طريفة لياسر العظمة قبل 34 عاماً... تحذر من فيروس (كورونا)

شاهد: أغنية طريفة لياسر العظمة قبل 34 عاماً... تحذر من فيروس (كورونا)

شاهد كيف رد مصطفى قمر على متابع طلب منه حذف اغانيه؟

شاهد كيف رد مصطفى قمر على متابع طلب منه حذف اغانيه؟

شاهد: الممثل العالمي ادريس إلبا يعلن اصابته بفيروس كورونا

شاهد: الممثل العالمي ادريس إلبا يعلن اصابته بفيروس كورونا

شاهد: حسين فهمي: هناك حرب جرثومية تسببت في انتشار فيروس كورونا بالعالم

شاهد: حسين فهمي: هناك حرب جرثومية تسببت في انتشار فيروس كورونا بالعالم

ملكة بريطانيا تغادر قصر باكنغهام بسبب فيروس كورونا

ملكة بريطانيا تغادر قصر باكنغهام بسبب فيروس كورونا

عربي

العاهل الأردني يوقع مرسوماً ملكياً بفرض حالة الطوارئ لمواجهة (كورونا)

العاهل الأردني يوقع مرسوماً ملكياً بفرض حالة الطوارئ لمواجهة (كورونا)

هيئة كبار العلماء في السعودية تُقرر وقف صلاة الجمعة والجماعة

هيئة كبار العلماء في السعودية تُقرر وقف صلاة الجمعة والجماعة

الحكومة الأردنية لمواطنيها: نؤكد على عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى

الحكومة الأردنية لمواطنيها: نؤكد على عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى

شاهد: الجيش الأردني ينشر قواته على مداخل ومخارج المدن لمواجهة (كورونا)

شاهد: الجيش الأردني ينشر قواته على مداخل ومخارج المدن لمواجهة (كورونا)