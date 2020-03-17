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(أونروا) تطلق نداءً عاجلاً لمرض (كورونا) بقيمة 14 مليون دولار لأجل لاجئي فلسطين

(أونروا) تطلق نداءً عاجلاً لمرض (كورونا) بقيمة 14 مليون دولار لأجل لاجئي فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا): إنها تحتاج وبشكل عاجل إلى 14 مليون دولار من أجل الاستعداد والاستجابة لتفشي "وباء كوفيد-19" (كورونا) ولفترة ابتدائية مدتها ثلاثة شهور. 

وبيّن النداء العاجل الذي أطلقته الوكالة اليوم الأولويات الفورية والمتطلبات المالية للصحة والخدمات الأخرى المتعلقة بالجائحة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وغزة والأردن ولبنان وسوريا. 

ويأتي هذا النداء العاجل إضافة إلى احتياجات موازنة الأونروا البرامجية العادية.

وقال المفوض العام لـ (أونروا) بالإنابة، كريستيان ساوندرز بأن "الظروف المعيشية المكتظة والقلق الجسدي والنفسي وسنوات النزاع الذي طال أمده جميعها تجعل مجتمع لاجئي فلسطين المعرضين للمخاطر والبالغ عددهم أكثر من 5.6 مليون شخص عرضة للإصابة بفيروس كوفيد-19"، مضيفا بأن "كافة البلدان والسلطات التي تستضيف أقاليم عمليات الوكالة الخمسة قد أعلنت سلسلة من التدابير القوية بهدف التعامل مع انتشار فيروس كوفيد-19، وهي تدابير ستتبعها الوكالة ضمن عملياتها".

واعتبارا من اليوم، فإن كافة مدارس (أونروا) والمؤسسات التعليمية الأخرى في سائر الأقاليم الخمسة مغلقة بشكل مؤقت؛ ومع ذلك، فإن كافة العيادات الصحية التابعة لـ (أونروا) والبالغ عددها 144 عيادة تبقى عاملة بشكل كامل وتواصل تقديم الخدمات الصحية الأولية الضرورية، والتي هي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك بهدف احتواء انتشار الجائحة المستمرة ومعالجتها.

وقال السيد ساوندرز: "إن العديدين من الأفراد وكافة الحكومات منخرطون في الجهود العالمية الضخمة الرامية إلى احتواء انتشار كوفيد-19 والتقليل من آثاره، والأونروا وموظفينا ومجتمع لاجئي فلسطين الذين نقوم على خدمتهم ليسوا مختلفين عنهم"، مضيفا: "وإنني بتواضع أدعو كافة المانحين، سواء أكانوا حكومات أم مؤسسات أم أفراد، لمساعدة الأونروا على مواجهة ما يمكن أن يصبح كارثة ذات أبعاد غير معقولة، في أماكن مثل غزة وسوريا. لقد بين كوفيد-19 أنه ليس هنالك من مجتمع مستثنى من الإصابة، وبالنسبة لمكان مكتظ بالسكان مثل غزة، والتي هي منهكة أصلا جراء سنوات من الحصار، فإن هذا قد يكون كارثيا. إن غزة ببساطة ليس لديها الموارد والسبل التي تمكنها من مواجهة هذه الحالة . إن أي تبرع سيتم قبوله بكل امتنان، وكل قرش سيحدث فرقا".

كما ووجه المفوض العام بالإنابة رسالة عبر الفيديو بهذا الخصوص إلى مجتمع المانحين.

وفي خضم الأزمة العالمية الحالية واستجابة للاحتياجات الحرجة المستمرة للاجئي فلسطين وتماشيا مع خطط منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للاستعداد والاستجابة، قامت (أونروا) بتطوير وتفعيل خطة استراتيجية على مستوى الوكالة ككل للاستعداد والاستجابة لفيروس "كوفيد-19" (كورونا). الخطة بالإضافة إلى تحديث موجز شامل لفيروس كوفيد-19، إلى جانب تقرير يومي للأوضاع، متوفرة الآن على صفحة (أونروا) الخاصة بـ"كوفيد-19" على الإنترنت على العنوان:https://www.unrwa.org/ar/covid_19

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