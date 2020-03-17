وفاة طفل متأثراً بإصابته نتيجة سقوطه من علو غرب جنين

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

توفي طفل من بلدة كفردان غرب جنين، مساء اليوم الثلاثاء، متأثراً بإصابته، نتيجة سقوطه من علو.



وذكرت مصادر محلية، أن الطفل يوسف إبراهيم مرعي، أصيب بجروح خطيرة، بعد سقوطه عن درج منزل أسرته، وجرى نقله للمستشفى، وأعلنت الطواقم الطبية لاحقاً عن وفاته متأثراً بإصابته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).