عشراوي تدعو الكونغرس الأمريكي لرفع الغطاء عن دولة الاحتلال وإلزامها بالامتثال لتشريعاته



ولفتت إلى أن الوقت قد حان لأن يعمل الكونجرس الأمريكي على تفعيل مراقبة مساعداته العسكرية السخية لدولة الاحتلال، ومحاسبتها عندما تنتهك شروط المساعدة أو التزاماتها بموجب القانون الدولي، ورفع الغطاء عنها، وإنهاء سياسة إفلاتها من العقاب.





وأضافت: "لقد انتهكت إسرائيل قانون الولايات المتحدة المتعلق باستخدام المساعدات الأمريكية، ويجب على الكونجرس الأمريكي إلزامها بالامتثال لتشريعاته الخاصة واحترامها".



وفي ختام بيانها، طالبت عشراوي الكونجرس الأمريكي، باستخدام سلطته لوضع حد للشركات الأمريكية العاملة في المستوطنات غير الشرعية، والمدرجة على القائمة التي أعلنها المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك التزاماً بالقانون الدولي، والدولي الإنساني، وإنهاء انتهاك هذه الشركات لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدت عشراوي على أن دولة الاحتلال، لا تتوانى عن استخدام جميع الوسائل التي تساعدها في ترسيخ احتلالها غير الشرعي، بهدف خلق واقع سياسي ديمغرافي وجغرافي جديد، على حساب الحق الفلسطيني.