عشراوي تدعو الكونغرس الأمريكي لرفع الغطاء عن دولة الاحتلال وإلزامها بالامتثال لتشريعاته
رام الله - دنيا الوطن
رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، برسالة وقعها 64 عضواً في الكونغرس الأميركي، موجهة إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، تطالب بمساءلة إسرائيل على إساءة استخدامها للمساعدات الأمريكية العسكرية، وفحص امتثالها للمتطلبات التي يطبقها قانون مراقبة تصدير الأسلحة؛ لضمان عدم استخدام المعدات، التي توفرها الولايات المتحدة؛ لتدمير منازل الفلسطينيين.
وأشارت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باسم اللجنة التنفيذية، إلى أن هذه الدعوة المتأخرة، يجب أن تكون بداية لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها المتعمدة والممنهجة، والتي غالباً ما يتم تجاهلها، وغض الطرف عنها من قبل الكونجرس الأمريكي.
رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، برسالة وقعها 64 عضواً في الكونغرس الأميركي، موجهة إلى وزير الخارجية، مايك بومبيو، تطالب بمساءلة إسرائيل على إساءة استخدامها للمساعدات الأمريكية العسكرية، وفحص امتثالها للمتطلبات التي يطبقها قانون مراقبة تصدير الأسلحة؛ لضمان عدم استخدام المعدات، التي توفرها الولايات المتحدة؛ لتدمير منازل الفلسطينيين.
وأشارت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، باسم اللجنة التنفيذية، إلى أن هذه الدعوة المتأخرة، يجب أن تكون بداية لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها المتعمدة والممنهجة، والتي غالباً ما يتم تجاهلها، وغض الطرف عنها من قبل الكونجرس الأمريكي.
وقالت: "إن سياسات دولة الاحتلال، القائمة على هدم المنازل، والتهجير القسري، والتطهير العرقي، وفرض العقوبات الجماعية هي جرائم خطيرة، وتشكل انتهاكًا فظاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما أن استخدام أموال دافعي الضرائب في أمريكا، لارتكاب هذه الجرائم، يعد أيضًا انتهاكًا لمتطلبات قانون مراقبة تصدير الأسلحة".
وأكدت عشراوي على أن دولة الاحتلال، لا تتوانى عن استخدام جميع الوسائل التي تساعدها في ترسيخ احتلالها غير الشرعي، بهدف خلق واقع سياسي ديمغرافي وجغرافي جديد، على حساب الحق الفلسطيني.
ولفتت إلى أن الوقت قد حان لأن يعمل الكونجرس الأمريكي على تفعيل مراقبة مساعداته العسكرية السخية لدولة الاحتلال، ومحاسبتها عندما تنتهك شروط المساعدة أو التزاماتها بموجب القانون الدولي، ورفع الغطاء عنها، وإنهاء سياسة إفلاتها من العقاب.
وفي ختام بيانها، طالبت عشراوي الكونجرس الأمريكي، باستخدام سلطته لوضع حد للشركات الأمريكية العاملة في المستوطنات غير الشرعية، والمدرجة على القائمة التي أعلنها المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك التزاماً بالقانون الدولي، والدولي الإنساني، وإنهاء انتهاك هذه الشركات لحقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت عشراوي على أن دولة الاحتلال، لا تتوانى عن استخدام جميع الوسائل التي تساعدها في ترسيخ احتلالها غير الشرعي، بهدف خلق واقع سياسي ديمغرافي وجغرافي جديد، على حساب الحق الفلسطيني.
ولفتت إلى أن الوقت قد حان لأن يعمل الكونجرس الأمريكي على تفعيل مراقبة مساعداته العسكرية السخية لدولة الاحتلال، ومحاسبتها عندما تنتهك شروط المساعدة أو التزاماتها بموجب القانون الدولي، ورفع الغطاء عنها، وإنهاء سياسة إفلاتها من العقاب.
وأضافت: "لقد انتهكت إسرائيل قانون الولايات المتحدة المتعلق باستخدام المساعدات الأمريكية، ويجب على الكونجرس الأمريكي إلزامها بالامتثال لتشريعاته الخاصة واحترامها".
وفي ختام بيانها، طالبت عشراوي الكونجرس الأمريكي، باستخدام سلطته لوضع حد للشركات الأمريكية العاملة في المستوطنات غير الشرعية، والمدرجة على القائمة التي أعلنها المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك التزاماً بالقانون الدولي، والدولي الإنساني، وإنهاء انتهاك هذه الشركات لحقوق الشعب الفلسطيني.
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