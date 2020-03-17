الديمقراطية تستنكر اعتقال أعضاء لجنة الطوارئ بالقدس

رام الله - دنيا الوطن

استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي، لأعضاء من لجنة الطوارئ، وعدد من الشباب المتطوعين، أثناء توزيعهم لمنشورات توعوية على سكان القدس المحتلة، بعد الإعلان رسمياً عن اتخاذ إجراءات في غالبية دول العالم؛ لمواجهة خطر انتشار (كورونا).وأشارت الجبهة في بيانٍ لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن هذه الإجراءات، بما فيها منع أية نشاطات، تقوم بها لجان الطوارئ الفرعية في القدس المحتلة، وأحيائها الممتدة خارج السور القديم، هي إجراءات غير قانوني، ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمدينة القدس.وذكرت الجبهة الديمقراطية، أن تضييق الخناق من قبل الاحتلال على مدينة القدس المحتلة، ومنع أية نشاطات سياسية واجتماعية جاء بعد الاعتراف الأمريكي بمدينة القدس، عاصمة موحدة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها.وبحسب البيان، فإن المبادرات التوعوية ضرورية حول فيروس (كورونا)، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية، بأنه من الأوبئة الخطيرة، والتي يجب التصدي لها بكافة الوسائل والسبل المتاحة، من قبل قبل هيئات الاختصاص الطبية، ولجان العمل التطوعي المساندة الأخرى، بما في ذلك توزيع النشرات الإرشادية للسكان، وقام بالمهة الشبان، الذين اعتقلتهم شرطة الاحتلال الإسرائيلي.وختتمت الجبهة الديمقراطية بيانها، بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف الاستفزازات أوملاحقة للشباب، الذين يمارسون مسؤولياتهم المجتمعية من خلال تنفيذ المطلوب منهم؛ لمواجهة خطر انتشار (كورونا).