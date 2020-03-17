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شؤون فلسطينية

الشرطة تُغلق مقاهٍ وصالة وتقبض على ثمانية أشخاص لعدم التزامهم بالإغلاق بجنين

الشرطة تُغلق مقاهٍ وصالة وتقبض على ثمانية أشخاص لعدم التزامهم بالإغلاق بجنين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة، القبض على ثمانية أشخاص من أصحاب المقاهي، والصالات الرياضية، والكوفي شوبات، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق، الذي تفرضه حالة الطوارئ، التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة، وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة، العقيد باسم الجيوسي، نظمت جولات تفقدية في المدينة، وريف المحافظة، على صالات الأفراح، والصالات الرياضية، ومحال الحلويات، والكوفي شوبات، والتجمعات الشبابية؛ للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء، والمحافظ، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة. 

وتخلل ذلك، إغلاق 14 مقهى، وصالة رياضية، وكوفي شوب في المدينة والمحافظة، وتم القبض على ثمانية أشخاص من أصحابها. 

وأكدت أنه تم التحفظ على الأشخاص لمخالفتهم التدابير الوقائية والاحترازية؛ لحصر انتشار الأمراض، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

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