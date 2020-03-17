محافظ خانيونس يتفقد متضرري المنخفض الجوي ويقدم مساعدات عاجلة

رام الله - دنيا الوطنتفقد د. أحمد الشيبي، محافظ خانيونس، وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، متضرري المنخفض الجوي الأخير، وقدم لهم مساعدات عاجلة.وقال المحافظ في تصريح صحفي: إن هذه الجولة، تأتي في إطار توجيهات القيادة الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس، وإعلان حالة الطوارئ، والظروف الصعبة، التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في ظل الظروف الراهنة.وأكد الشيبي على دعم أهلنا في المحافظات الجنوبية بكافة السبل والإمكانات المتاحة؛ للتخفيف عن المواطن أعباء الحياة الصعبة التي نعيشها الآن.وشكر المحافظ، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ لتعاونها الدائم والمستمر في دعم أبناء شعبنا، وسرعة استجابتها لتقديم خدماتها الإنسانية في القطاع.