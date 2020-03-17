أول كلية فلسطينية تضع مقرها تحت تصرف الحكومة لمواجهة (كورونا)





وأضاف البيان: "وإننا إذ نعلن عن هذه المبادرة، نؤكد على أننا في خدمة شعبنا الحبيب، وسنقدم ما بوسعنا لكافة الجهات المختصة للوقاية من هذا الفيروس، وتخطي هذه الأزمة العصيبة".

رام الله - دنيا الوطنأصدرت إدارة كلية العودة الجامعية، اليوم الثلاثاء، بياناً صحفياً، بشأن حالة الطوارئ، التي تعيشها فلسطين، في مواجهة خطر فيروس (كورونا).وقال البيان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه": "أبناء شعبنا المرابط في غزة، في ظل حالة الطوارئ المعلنة للوقاية ومواجهةفيروس (كورونا) المستجد، وتماشياً مع المصلحة الوطنية لأهلنا في قطاع غزة، وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، فإننا نضع مقر الكلية بخانيونس، تحت تصرف الحكومة الفلسطينية لاستخدامه فيما يعزز صمود شعبنا في مواجهة الأزمة الراهنة".