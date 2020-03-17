الاحتلال يعتقل مقدسيين ويفرض حبساً منزلياً على نشطاء

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من القدس المحتلة، وهم: إبراهيم غوشة، وعاهد الرشق، خلال تواجدهما في شارع صلاح الدين؛ وياسر درويش من قرية العيساوية.





وأجلت سلطات الاحتلال، محاكمة الفتى صلاح الرازم، من البلدة القديمة، للأسبوع المقبل، ومعتز أبو جمل، من جبل المكبر، ليوم الخميس 19 آذار/ مارس.





وفرضت الحبس المنزلي على النشطاء، عرين زعانين، محمود أبو غربية، باسل غنيم، بركات الزعتري، كامل شرف، جاد الغول، طارق العباسي، حسام العباسي، كشرط للإفراج عنهم، بعد اعتقالهم، يوم أمس، خلال تطوعهم لتعقيم المرافق العامة في حي الصوانة.



رام الله - دنيا الوطنواقتحمت قوات الاحتلال، بلدة سلوان، ولاحقت طفلاً في منطقة بئر أيوب؛ لحمله لعبة على شكل بندقية.