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شؤون فلسطينية

حواتمة: (كورونا) تمنع عقد حوار فلسطيني شامل في موسكو

حواتمة: (كورونا) تمنع عقد حوار فلسطيني شامل في موسكو
نايف حواتمة
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة: إنه بحث مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونائب الوزير، ميخائيل بوغدانوف، قضية استكمال الحوار الفلسطيني الشامل، الذي كان من الممكن، أن ينعقد في الأيام القليلة المقبلة في موسكو؛ لولا تفشي وباء (كورونا) المستجد، على أن يعقد خلال أسابيع قليلة.

وأضاف حواتمة، وفق وكالة (سبوتنيك)، اليوم الثلاثاء: "بحثنا مع الوزير لافروف، استكمال الحوار، واتفقنا على ضرورة، أن يختتم بحوار فلسطيني شامل لكل الفصائل الفلسطينية في موسكو خلال فترة قريبة جداً، وأعتقد لولا اجتياحات (كورونا) كان من الممكن أن يكون خلال أيام مقبلة، والآن اتفقنا خلال بضعة أسابيع قليلة يكون في حوار شامل".

وتابع حواتمة: "اتفقنا على قضية جديدة بضرورة التحضير للحوار الشامل، حتى لا تقع الأخطاء التي وقعت في الحوار الأخير 2019، وبالتالي تجري عمليات تحضيرية بما فيه اتفقنا على إعلان شامل، يصدر عن الحوار الشامل، وأن يكون بهذا الحوار الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، والحوار تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الائتلاف الفلسطيني الشامل".

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