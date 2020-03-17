"التعليم العالي" تُعلن توفر منح دراسية في رومانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر
عدد من المنح الدراسية في جمهورية رومانيا للعام 2020- 2021 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، توفر
عدد من المنح الدراسية في جمهورية رومانيا للعام 2020- 2021 بمجال البكالوريوس والدراسات العليا.
ودعت الوزارة المعنيين بالمنافسة على هذه المنح زيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل والتعليمات والوثائق المطلوبة والشروط والتخصصات والموعد النهائي للتقديم.
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