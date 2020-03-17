وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

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رام الله - دنيا الوطن

ترأس وزير الحكم المحلي، م. مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، وذلك بحضور أعضاء المجلس من وكلاء الوزرات والجهات ذات العلاقة.



وقرر المجلس الموافقة على وضع مشروع تعديل تنظيمي لمسارات شوارع في بلدة حزما موضع التنفيذ، ووافق على إعادة إيداع مشروع هيكلي تفصيلي؛ لتنظيم شارع في جفنا، وكذلك مشروع هيكيلي تفصيلي؛ لتنظيم الاستعمال في تل.



ومنح المجلس تسهيلات لطلبات ترخيص، وذلك لطلب بناء مقترح في بيت جالا، وبناء قائم في سردا، وطلب لترخيص مزارع أغنام في دير دبوان، وطلب لترخيص بناء لمقر مجلس قروي الفارعة وطلب لبناء مدرسة في المنيا.



واطلع المجلس على عدة طلبات استئناف حيث وافق على طلب استئناف لترخيص مسجد في كفر قليل، وطلب استئناف لتوحيد وافراز في رام الله، وتعديل تنظيمي لمسار شارع في (سردا - أبو قش) وتعديل تنظيمي لمسار شارع في بيت وزن وهيكلي تفصيلي لتغيير الاستعمال إلى سكن ب في جفنا وتعديل تنظمي لغاية ترخيص مصنعا للصناعات الانشائية في دير شرف.



وكلف المجلس الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني بالمتابعة مع اللجنة الاقليمية بخصوص ايداع المخطط الاقليمي لمنطقة شمال شرق طوباس، وكلف المجلس الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني بالتنسيق مع اقسام التخطيط في المديريات لاعداد مخططات توجيهية لشارع عين سينيا جفنا وكذلك شارع نابلس- الجلزون.



وكلف المجلس اللجنة الاقليمية بإيجاد بدائل لحفظ حقوق الشركاء في طلب الاسئتناف على منح رخصة بناء في رامين وكذلك كلف اللجنة المحلية بتقديم مخطط توجيهي لشارع التسوية والشارع الافرازي لترخيص بناء في الطيبة.



وشكل المجلس لجان فرعية وذلك لطلب اضافة طابق وتغيير استعمال للطابق الارضي لمبنى وزارة الثقافة وكذلك لمشروع هيكلي تفصيلي لتنظيم الاستعمال إلى صناعات لغاية اقامة مصنع اباجورات في جفنا وطلب تسهيلات لترخيص سكن طالبات جامعة النجاح الوطنية في بيت وزن.



وأجل المجلس، البت في طلبات استئناف لتغيير صفة الاستعمال في البيرة مع التأكيد على إيداع المخطط الهيكلي للاعتراضات، ورد المجلس طلب منح تسهيلات لترخيص بناء قائم في جفنا.