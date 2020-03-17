نقل الأسير عمر خرواط من عزل (مجيدو) لمعبار سجن (جلبوع)

عمر فهمي خرواط

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الثلاثاء: إن إدارة سجون الاحتلال، نقلت الأسير عمر فهمي خرواط (49 عاماً) من مدينة الخليل، والمحكوم بالسجن لـ 4 مؤبدات، من عزل معتقل (مجدو) إلى معبار سجن (جلبوع).



ولفتت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن إدارة السجون، أقدمت قبل أسبوعين على عزل أربعة أسرى من الهيئة التنظيمية لحركة فتح في معتقل (ريمون) بشكل تعسفي، وهم كل من: حاتم القواسمة، وأسامة إسعيد، وإبراهيم عبد الحي، بالإضافة إلى الأسير خرواط، حيث تم عزلهم بظروف قاسية وصعبة، وتحرمهم من الخروج للعيادة.



وبينت، بأن إدارة معتقلات الاحتلال لا زالت تحتجز كل من الأسيرين قواسمة واسعيد داخل عزل معتقل (جلبوع)، فيما نقلت الأسير إبراهيم عبد الحي إلى الأقسام العامة بمعتقل (هداريم).