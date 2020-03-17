الصحة بغزة: الحجر الصحي في رفح مطابق لكل المعايير الصحية

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن الحجر الصحي في رفح مطابق لكل المعايير الصحية، متابعاً: "قمنا بتوفير الإمكانيات الطبية له".



وأضاف القدرة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الثلاثاء: "قطاع غزة لا يزال خاليا من فيروس كورونا، والطواقم الطبية تقوم بالفحص المخبري في القطاع".



وتابع القدرة: "تم تخصيص مركز مسقط في خان يونس لاستضافة الحالات المرضية العائدة عبر منافذ قطاع غزة، وتم إقامة مراكز حجر صحي احترازي للعائدين الى قطاع غزة بتاريخ 15/3/2020 حيث بلغ عدد المستضافين فيها 240 مستضاف لم تظهر عليهم أعراض المرض حتى اللحظة".



وأكمل: "جاري التجهيز لمستشفى ميداني لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس على معبر رفح يتسع لـ 38 حالة، وقابل للاتساع ومجهز بأقسام مبيت وعناية مركزة ومختبر واشعة.





رام الله - دنيا الوطن