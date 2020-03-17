الصحة بغزة: الحجر الصحي في رفح مطابق لكل المعايير الصحية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، إن الحجر الصحي في رفح مطابق لكل المعايير الصحية، متابعاً: "قمنا بتوفير الإمكانيات الطبية له".
وأضاف القدرة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الثلاثاء: "قطاع غزة لا يزال خاليا من فيروس كورونا، والطواقم الطبية تقوم بالفحص المخبري في القطاع".
وتابع القدرة: "تم تخصيص مركز مسقط في خان يونس لاستضافة الحالات المرضية العائدة عبر منافذ قطاع غزة، وتم إقامة مراكز حجر صحي احترازي للعائدين الى قطاع غزة بتاريخ 15/3/2020 حيث بلغ عدد المستضافين فيها 240 مستضاف لم تظهر عليهم أعراض المرض حتى اللحظة".
وأكمل: "جاري التجهيز لمستشفى ميداني لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس على معبر رفح يتسع لـ 38 حالة، وقابل للاتساع ومجهز بأقسام مبيت وعناية مركزة ومختبر واشعة.
وأضاف القدرة، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الثلاثاء: "قطاع غزة لا يزال خاليا من فيروس كورونا، والطواقم الطبية تقوم بالفحص المخبري في القطاع".
وتابع القدرة: "تم تخصيص مركز مسقط في خان يونس لاستضافة الحالات المرضية العائدة عبر منافذ قطاع غزة، وتم إقامة مراكز حجر صحي احترازي للعائدين الى قطاع غزة بتاريخ 15/3/2020 حيث بلغ عدد المستضافين فيها 240 مستضاف لم تظهر عليهم أعراض المرض حتى اللحظة".
وأكمل: "جاري التجهيز لمستشفى ميداني لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس على معبر رفح يتسع لـ 38 حالة، وقابل للاتساع ومجهز بأقسام مبيت وعناية مركزة ومختبر واشعة.
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