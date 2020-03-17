الداخلية والإعلام الحكومي بغزة تكشفان آخر مستجدات إجراءات الوقاية من (كورونا) بالقطاع

قال الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، إياد البزم، إنه تم إحالة 191 مسافراً، دخلوا قطاع غزة عبر (معبر رفح) اليوم، جميعاً للحجر الاحترازي الإجباري، لمدة 14 يوماً.





وأضاف البزم، خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء: "منحت الشرطة، إجازات لـ 520 موقوفاً في نظاراتها حتى إشعار آخر، وأفرجت مديرية الإصلاح والتأهيل عن 87 نزيلاً، ممن قضوا ثلثي المدة".





وتابع: "صدر قرار بوقف جميع الزيارات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، واستبدالها خلال هذه المرحلة بالاتصالات الهاتفية بين النزلاء وذويهم".



وأكمل: "تجري عمليات التعقيم الوقائي الدوري بشكل يومي، لكافة مراكز التأهيل والإصلاح، ومقرات الشرطة، ومراكز تقديم الخدمة للجمهور، وتقوم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بتأمين خمسة مراكز للحجر الاحترازي على مستوى قطاع غزة (اثنان في رفح، ومثلهما في المحافظة الوسطى، وواحد في خانيونس)".



واستطرد البزم: "تم افتتاح مركز إيواء احتياطي في كل محافظة من محافظات القطاع، في إطار الجاهزية للتعامل مع أي تطورات، كما تم تفعيل لجان الطوارئ الحكومية في كافة المحافظات، وتعمل قوات الشرطة على تأمين مراكز الحجر الصحي في كافة محافظات القطاع، كما نتابع التزام المواطنين بالحجر المنزلي".



واستكمل: "تم تشكيل خلية طوارئ لمتابعة ورصد مروجي الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسنتخذ المقتضى القانوني بحق من يثبت تورطه بذلك، وتمت متابعة تنفيذ الإجراء القانوني بحق ستة من مروجي الشائعات في كافة محافظات القطاع".



وفي السياق، قال مركز الإعلام والمعلومات الحكومي بغزة: نهيب بضرورة الالتزام بعدم التجمع لأكثر من 100 شخص، مضيفاً: "طواقم الصحة، أجرت 39 فحصاً مخبرياً للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس (كورونا) وكانت النتائج سلبية.



وأضاف: "تم توفير جهاز رصد حراري للعائدين للقطاع لرصد أي حالة عليها أعراض الإصابة بـ (كورونا)، وتشكيل لجنة لمتابعة أكثر من 2500 حالة حجر منزلي في قطاع غزة.



واستكمل المركز: "قطاع غزة خالٍ تماماً من فيروس (كورونا) حتى الآن، وتم فتح عدد من مراكز الحجر الصحي للعائدين من الخارج، وهناك جهود كبيرة نبذلها لإنشاء المراكز الصحية للعائدين من الخارج".



وأكمل: "نجدد المطالبة بالإسراع بتسليم المستشفى التركي في وسط القطاع لوزارة الصحة من أجل الاستفادة من هذا المركز الصحي الكبير، ووصل 191 شخصاً عبر (معبر رفح) و38 عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) إلى قطاع غزة، وجرى تحويلهم لمراكز الحجر الصحي".



وأضاف: "ندعو المواطنين إلى الالتزام بكافة المعايير الصحية للوقاية من فيروس (كورونا) ومنع التجمعات، وتم الإفراج عن 78 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل بعد قضائهم ثلثي مدة محكوميتهم في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن