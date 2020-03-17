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شؤون فلسطينية

وزارة الإعلام تُسلّم المؤسسات الإعلامية معدات وقاية من (كورونا)

وزارة الإعلام تُسلّم المؤسسات الإعلامية معدات وقاية من (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سلمت وزارة الإعلام، اليوم الثلاثاء، معدات الوقاية من فيروس (كورونا)، لعدد من المؤسسات الإعلامية في بيت لحم، وذلك في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.

وأكدت الوزارة، أن هذه الخطوة، تأتي لدعم هذه المؤسسات وطواقمها، الذين يعملون على مدار الساعة، منذ ما يزيد عن عشرة أيام، في إطار موجات البث الموحد، التي أطلقتها الوزارة في محافظات الوطن؛ لبث التصريحات الرسمية، والبرامج التوعوية، وخلق قواعد إعلامية، تُساهم مع الحكومة في درء الشائعات.

وأوضحت الوزارة، أن مكتبها في الخليل، قام بشراء تلك المعدات فلسطينية المنشأ، وتسليمها لممثل نقابة الصحفيين في بيت لحم؛ لتوزيعها إلى جانب المعدات التي وفرتها النقابة، كحماية وحفاظ على الإعلاميين فيها، ودعماً لاستمرارية عملهم، وتقديراً لجهودهم في البث الموحد.

وكانت وزارة الإعلام، دعت منذ مطلع الأسبوع الماضي، الإذاعات والتلفزيونات المحلية في محافظات الوطن، إلى الانتظام في بث موحد على موجتين موحدتين: إحداهما تنطلق من الخليل، والأخرى من نابلس؛ لتغطية مستجدات الجهد الحكومي لتطويق (كورونا).

وكانت الإذاعات ومحطات التلفزة المحلية، والمواقع الإلكترونية على مستوى الوطن، انطلقت في بث موحد عبر موجاتها العاملة في فلسطين، ابتداءً من  صباح الاثنين، التاسع من آذار/ مارس، وتناولت ضمن توجيهات الوزارة، الجانبين: المعلوماتي حول آخر المستجدات، والتوعوي حول آليات الوقاية، ونشر تعميمات السلامة العامة.

وقامت الوزارة، بتزويد قنوات البث الموحد بالمعلومات الضرورية، التي تصدرها اللجنة الإعلامية للطوارئ، والتي شكلها رئيس الوزراء، محمد اشتية، بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة، ومن خلال الغرفة الإعلامية في وزارة الإعلام.



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