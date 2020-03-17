العاهل الأردني يوقع مرسوماً ملكياً لفرض حالة الطوارئ لمواجهة (كورونا)

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 40.





وفي وقت سابق، قررت الحكومة الأردنية الثلاثاء تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لاسبوعين، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا، وفق الغد الأردنية.



