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العاهل الأردني يوقع مرسوماً ملكياً لفرض حالة الطوارئ لمواجهة (كورونا)

العاهل الأردني يوقع مرسوماً ملكياً لفرض حالة الطوارئ لمواجهة (كورونا)
كورونا الأردن
رام الله - دنيا الوطن
وقع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مرسوماً ملكياً لفرض حالة الطوارئ، لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، وفق ما نقلت قناة (العربية).

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الأردنية، ارتفاع عدد الإصابات بـ (كورونا) إلى أربعين.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) إلى 40. 

وفي وقت سابق، قررت الحكومة الأردنية الثلاثاء تعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لاسبوعين، بينما انتشر الجيش لمكافحة فيروس كورونا، وفق الغد الأردنية.

وأكد مجلس الوزراء الأردني، اليوم الثلاثاء، على كافة مواطنينه على عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضروريّة القصوى.

وفي إطار مواجهة (كورونا) فقد قررت الحكومة الأردنية، تعطيل جميع المؤسسات والدوائر الرسميّة، باستثناء قطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المعني.

وأكد المجلس الوزراء على عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضروريّة القصوى، كما قررت الحكومة تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحيّ كاملاً، وقطاعات حيويّة يحدّدها رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير الصناعة والتجارة والتموين، واتبّاع قرارات وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين.

وقررت إعداد مخيّمات حجر صحّي على المنافذ البريّة للأردنيين العائدين عبرها، مع التأكيد على الأردنيين في الخارج البقاء في أماكنهم واتّباع إجراءات الوقاية والسلامة في الدول التي تحدّدها الدول المستضيفة لهم

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