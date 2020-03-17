وزير التنمية الاجتماعية يحيي جنود الخدمة الاجتماعية العاملين في الميدان

ونوه لضرورة التعاضد والتكاتف للخروج من هذه الضائقة التي تعيشها فلسطين ،مؤكداً ان الوزارة تعتمد المقاربة الحقوقية والسعي الحثيث لضمان الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة، هذا بالإضافة الى اعتماد الوزارة على المقاربة التشاركية عبر التعاون ما بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأن الوزارة تعمل مع الشركاء على وضع إطار ناظم للمسؤولية المجتمعية، وهذا سيتحقق قريبا، ومقاربة الاستثمار الأمثل للموارد المحلية.





رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني على دور الخدمة الاجتماعية كمهنة انسانية وأخلاقية في اعلاء شأن الفرد والانسان وحفظ كرامته، مشيداً على الخصوص بدور المرشدين والباحثين الاجتماعيين العاملين في الميدان.وجاء ذلك بمناسبة باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، الذي يصادف هذا العام السابع عشر من آذار ، قائلا" إن الدور الذي يقوم به المرشدين والباحثين الاجتماعيين في ظل حالة الطواريء التي تعيشها دولة فللسطين والتي أعلنها رئيس الوزراء د. محمد اشتيه دور ريادي ومحوري فمرشدينا هم جنود الواجب الانساني والوطني، حيث يستمر عملهم في مديرياتنا وفي الميدان لخدمة الأسر الفقيرة والمهمشة."وتقدم مجدلاني بالتحية لكل المرشدين والباحثين الاجتماعيين العاملين في الميدان بمديريات التنمية الاجتماعية وغيرها من مؤسسات القطاع العام والخاص على الدور الوطني والريادي الذي يقومون به في ظل الظروف الصعبة والطارئة التي تمر بها دولة فلسطين بمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية تشهد تحولا جوهريا ومحوريا في عملها باعتماد النهج التنموي، انسجاما مع رؤيتها الجديدة المتمثلة ببناء مجتمع متضامن ومنتج ومبدع يحرر طاقات أفراده ويؤمن بالحقوق والشراكة والعدالة والمساواة والإدماج.وشدد وزير التنمية الاجتماعية على أن فلسطين تمتلك من الطاقات والوعي الوطني والالتزام الانساني والأخلاقي ما يجعلها قوية وقادرة على تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها كباقي دول العالم.