"الأشغال" و"المواصلات" و"النجاح" يناقشون فكرة طرح مشروع لتأهيل شارع الأكاديمية بنابلس





رام الله - دنيا الوطنناقش وزير الأشغال العامة والإسكان، د.محمد زيارة اليوم، فكرة تصميم لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة شارع جامعة النجاح الوطنية-الأكاديمية في محافظة نابلس، بحيث يكون بداية المقطع من دخلة الإتصالات حتى بداية مقطع بيت وزن، خلال لقاء طاولة مستديرة بينه وبين ووزير المواصلات عاصم ، ود.سمير أبو عيشة، ورئيس جامعة النجاح الوطنية د.ماهر النتشة.وتمت مناقشة آليات العمل المشترك بين الأطراف الثلاث المعنية والأطراف ذات العلاقة، لطرح المشروع على أرض الواقع وإخراجه ليرى النور، لما له من أهمية كبيرة، يخدم قطاعات واسعة في المدينة، وفق تصريح لزيارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.وقال زيارة: إن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية التي يجب العمل عليها بشكل فوري بعد امكانية توفير البند المالي، حيث أن المشروع يخدم منطقة واسعة في محافظة نابلس، مما يساهم في تخفيف الأزمة المرورية ،خاصة امام جامعة النجاح الوطنية، عدا عن كونه طريق رابط بين محافظتي نابلس وقلقليلة.من جهته، أكد سالم، على اهمية تنفيذ الشارع، لكونه يساهم في رفع السلامة المروية ، كونه يمر من أمام جامعة النجاح الوطنية ويخدم آلاف الطلاب ، وبالتالي فإن تأهيله وتوسعته يوفر الامان للطلاب ويسمح لهم الحركة بالحرية، خاصة وأن المشروع المقترح سيكون باتجاهين في كل جانب يتوسطه جزيرة، بالإضافة إلى توفير مواقف آمنة لحافلات وسيارات نقل الطلاب.وأبدى النتشة، سعادته في فكرة هذا المشروع الذي سيحل أزمة حقيقية امام الجامعة وترفع درجة الأمان للطلاب، مؤكداُ على دعم جامعة النجاح الوطنية بشكل كامل للمشروع، ومد جسور التعاون لإنجاح المشروع.من الجدير ذكره، أن فكرة هذا المشروع جاءت تلبية لمخرجات الورشة التي تم عقدها مؤخراً في رام الله، حول آلية التغلب على الأزمة المرورية داخل محافظة نابلس، بحضور وزير المواصلات عاصم سالم.وسيتضمن المشروع المعلن دوارين، واحد في بداية المقطع عند دخلة الاتصالات في رفيديا، والآخر عند مدخل بيت وزن، والذي بدوره يساعد بحل أزمة الأكتظاظ المروري.