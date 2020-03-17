أول تعليق من ترامب على اتهام الصين للجيش الأمريكي بجلب (كورونا) لووهان

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، على اتهامات الصين للجيش الأمريكي، بجلب فيروس (كورونا) إلى مدينة ووهان الصينية.





وقال ترامب، وفق (سكاي نيوز): "الصين قدمت معلومات خاطئة وقالت: إن جيشنا هو من وضع الفيروس في الصين، وهذا غير صحيح، أنا قلتُ إن مصدر الفيروس هو الصين، وهذه معلومة دقيقة".





وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة الصينية، الخميس الماضي، الجيش الأمريكي، بجلب فيروس (كورونا) إلى الصين، وذلك وفق تصريحات المتحدث باسم الحكومة، تشاو لي جيان.

وقال لي جيان، وفق وكالة (رويترز): إن الجيش الأمريكي، ربما جلب فيروس (كورونا) إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بسبب التفشي.



ونشر تشاو لي جيان، تغريدة بالإنجليزية في حسابه على (تويتر) قال فيها: "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان، تحلوا بالشفافية، أعلنوا بياناتكم، أمريكا مدينة لنا بتفسير".

رام الله - دنيا الوطن