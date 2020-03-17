"الاقتصاد" تُوجه دعوة عاجلة للقطاع الخاص بشأن مراكز الحجر الصحي



وأهابت الوزارة في بيان أصدرته اليوم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأصحاب الشركات والقطاع الخاص؛ لأخذ دورهم، وتحمل مسوؤلياتهم والمساهمة الفاعلة والعاجلة في تقديم مساعدات إغاثية وغذائية عاجلة لمراكز الحجر الصحي، داعية إياهم إلى تقديم هذه المساعدات لوزارة الشؤون الاجتماعية، التى ستقوم بتوزيعها على المراكز.



وقالت الوزارة: إن عدداً من أصحاب الشركات والمصانع ومؤسسات القطاع الخاص والمخابز، قامت مشكورة بتوفير مواد إغاثية وغذائية للمراكز.

رام الله - دنيا الوطندعت وزارة الاقتصاد الوطني، مؤسسات القطاع الخاص وأصحاب الشركات والمصانع والمخابز لتقديم مساعدات عاجلة لمراكز الحجر الصحي.