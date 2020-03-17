عاجل

  • سلطنة عمان تغلق جميع المحلات في المجمعات التجارية باستثناء المحلات الغذائية والصيدليات

  • وسائل إعلام أميركية: إصابة 47 من موظفي البنتاغون بفيروس كورونا

  • الدنمارك تحظر التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص بسبب فيروس كورونا

  • نيوجيرسي الأميركية تسجل 267 إصابة بكورونا

شؤون فلسطينية

ملحم: لم تسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ونحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المقدسيين

ملحم: لم تسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ونحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المقدسيين
ابراهيم ملحم
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمصابين استقر على 41.

وأضاف ملحم خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، أن عدد العينات الموجودة قيد الفحص المخبري 79 عينة، فيما يبلغ العدد الكلي للعينات 2946، أنجز منها 2885 عينة.

وأكد أن الشاب المصاب من مدينة رام الله، لم يخالط أحداً، وتم تحويله من معبر الكرامة بمدينة أريحا إلى الحجر الصحي.

وبالنسبة للمقدسين، حمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة، قائلاً: إن لجنة الطوارئ الوطنية تحملها المسؤولية الكاملة عن ذلك، وتطالبها بتوفير كل المستلزمات من أجل تعقيم المدينة، فيما أن هناك اعتداءات واعتقالات للشبان الذين يقومون بتعقيم الشوارع، لافتاً إلى أن هذه الاجراءات تخل بالمسؤولية الاسرائيلية كقوة احتلال عليها القيام بواجبها إزاء المقدسيين

أخبار ذات صلة

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

نقل الأسير عمر خرواط من عزل (مجيدو) لمعبار سجن (جلبوع)

نقل الأسير عمر خرواط من عزل (مجيدو) لمعبار سجن (جلبوع)

نادي الأسير: الأسرى يُقررون إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام

نادي الأسير: الأسرى يُقررون إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام

الصحة بغزة: الحجر الصحي في رفح مطابق لكل المعايير الصحية

الصحة بغزة: الحجر الصحي في رفح مطابق لكل المعايير الصحية

الداخلية والإعلام الحكومي بغزة تكشفان آخر مستجدات إجراءات الوقاية من (كورونا) بالقطاع

الداخلية والإعلام الحكومي بغزة تكشفان آخر مستجدات إجراءات الوقاية من (كورونا) بالقطاع

وزارة الإعلام تُسلّم المؤسسات الإعلامية معدات وقاية من (كورونا)

وزارة الإعلام تُسلّم المؤسسات الإعلامية معدات وقاية من (كورونا)

أبو مويس يتفقد تفاصيل التعليم الإلكتروني المعمول به بجامعة القدس المفتوحة

أبو مويس يتفقد تفاصيل التعليم الإلكتروني المعمول به بجامعة القدس المفتوحة

عريقات وأبو بكر يطالبان الصليب الأحمر &#34;الصحة العالمية&#34; بالتدخل العاجل لحماي الأسرى

عريقات وأبو بكر يطالبان الصليب الأحمر "الصحة العالمية" بالتدخل العاجل لحماي الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

وزير الحكم المحلي يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى

نقل الأسير عمر خرواط من عزل (مجيدو) لمعبار سجن (جلبوع)

نقل الأسير عمر خرواط من عزل (مجيدو) لمعبار سجن (جلبوع)

نادي الأسير: الأسرى يُقررون إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام

نادي الأسير: الأسرى يُقررون إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام

وزارة الإعلام تُسلّم المؤسسات الإعلامية معدات وقاية من (كورونا)

وزارة الإعلام تُسلّم المؤسسات الإعلامية معدات وقاية من (كورونا)

أبو مويس يتفقد تفاصيل التعليم الإلكتروني المعمول به بجامعة القدس المفتوحة

أبو مويس يتفقد تفاصيل التعليم الإلكتروني المعمول به بجامعة القدس المفتوحة

عريقات وأبو بكر يطالبان الصليب الأحمر &#34;الصحة العالمية&#34; بالتدخل العاجل لحماي الأسرى

عريقات وأبو بكر يطالبان الصليب الأحمر "الصحة العالمية" بالتدخل العاجل لحماي الأسرى

وزير التنمية الاجتماعية يحيي جنود الخدمة الاجتماعية العاملين في الميدان

وزير التنمية الاجتماعية يحيي جنود الخدمة الاجتماعية العاملين في الميدان

&#34;الأشغال&#34; و&#34;المواصلات&#34; و&#34;النجاح&#34; يناقشون فكرة طرح مشروع لتأهيل شارع الأكاديمية بنابلس

"الأشغال" و"المواصلات" و"النجاح" يناقشون فكرة طرح مشروع لتأهيل شارع الأكاديمية بنابلس

منوعات

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: &#34;كلامك جارح في حقي &#34;

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: "كلامك جارح في حقي "

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

&#34;كورونا&#34; توقف تصوير&#34;الهيبة 4&#34;.. فما مصير دراما رمضان 2020؟

"كورونا" توقف تصوير"الهيبة 4".. فما مصير دراما رمضان 2020؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

بعد إعلان وفاته... &#34;توم هانكس&#34; ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

بعد إعلان وفاته... "توم هانكس" ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

شاهد: أغنية طريفة لياسر العظمة قبل 34 عاماً... تحذر من فيروس (كورونا)

شاهد: أغنية طريفة لياسر العظمة قبل 34 عاماً... تحذر من فيروس (كورونا)

شاهد كيف رد مصطفى قمر على متابع طلب منه حذف اغانيه؟

شاهد كيف رد مصطفى قمر على متابع طلب منه حذف اغانيه؟

شاهد: الممثل العالمي ادريس إلبا يعلن اصابته بفيروس كورونا

شاهد: الممثل العالمي ادريس إلبا يعلن اصابته بفيروس كورونا

شاهد: حسين فهمي: هناك حرب جرثومية تسببت في انتشار فيروس كورونا بالعالم

شاهد: حسين فهمي: هناك حرب جرثومية تسببت في انتشار فيروس كورونا بالعالم

ملكة بريطانيا تغادر قصر باكنغهام بسبب فيروس كورونا

ملكة بريطانيا تغادر قصر باكنغهام بسبب فيروس كورونا

عربي

الحكومة الأردنية لمواطنيها: نؤكد على عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى

الحكومة الأردنية لمواطنيها: نؤكد على عدم مغادرة المنازل إلا للضرورة القصوى

شاهد: الجيش الأردني ينشر قواته على مداخل ومخارج المدن لمواجهة (كورونا)

شاهد: الجيش الأردني ينشر قواته على مداخل ومخارج المدن لمواجهة (كورونا)

الصحة العالمية: هذه الدولة العربية لا يُوجد فيها فيروس (كورونا)

الصحة العالمية: هذه الدولة العربية لا يُوجد فيها فيروس (كورونا)

تونس تُغلق حدودها البرية ومجالها الجوي

تونس تُغلق حدودها البرية ومجالها الجوي