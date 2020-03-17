ملحم: لم تسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) ونحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة المقدسيين

ابراهيم ملحم

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للمصابين استقر على 41.



وأضاف ملحم خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله، أن عدد العينات الموجودة قيد الفحص المخبري 79 عينة، فيما يبلغ العدد الكلي للعينات 2946، أنجز منها 2885 عينة.



وأكد أن الشاب المصاب من مدينة رام الله، لم يخالط أحداً، وتم تحويله من معبر الكرامة بمدينة أريحا إلى الحجر الصحي.



وبالنسبة للمقدسين، حمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية كاملة، قائلاً: إن لجنة الطوارئ الوطنية تحملها المسؤولية الكاملة عن ذلك، وتطالبها بتوفير كل المستلزمات من أجل تعقيم المدينة، فيما أن هناك اعتداءات واعتقالات للشبان الذين يقومون بتعقيم الشوارع، لافتاً إلى أن هذه الاجراءات تخل بالمسؤولية الاسرائيلية كقوة احتلال عليها القيام بواجبها إزاء المقدسيين