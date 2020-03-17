وزارة الاقتصاد تهيب بالبنوك مساعدة مراكز الحجر الصحي



وشددت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على ضرورة تجسيد حالة التكافل والتعاضد بين كافة مكونات ابناء شعبنا الفلسطيني وخاصة من قبل المؤسسات والشركات والقطاع الخاص والبنوك لا سيما في ظل تحديات تفشي مرض (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنأهابت وزارة الاقتصاد الوطني بالبنوك العاملة في قطاع غزة إلى سرعة تقديم يد العون والمساعدة العاجلة لمراكز الحجر الصحي.