نقابة الصحفيين تدعو لاحترام حقوق الصحفيين

نقابة الصحفيين - شعار

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رام الله - دنيا الوطن

دعت نقابة الصحفيين المؤسسات والمكاتب الإعلامية إلى صون واحترام حقوق الصحفيين العاملين لديها، وحذرت من استغلال حالة الطوارئ والحال الراهن للتعدي على هذه الحقوق والمكتسبات عبر إجراءات ادارية غير قانونية.



وأكدت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحال الراهن يستدعي تكاتف الجميع، وتمتين العلاقات بين الصحفيين وادارات وسائل الاعلام والمكاتب الصحفية، ويستدعي تثمين جهود ودور الصحفيين في هذه الظروف العصيبة، مشيرة الى ان ظروف وموجبات حالة الطوارئ لا يجب ان يتحمل الصحفي وزرها او تبعاتها.



وجددت النقابة دعوتها لادارات وسائل الاعلام لضرورة توفير ملابس وسبل الحماية والوقاية الصحية للصحفيين، وخاصة العاملين في الميدان، مذكرة بانها تبذل من جانبها كل الجهود لتوفير تلك المستلزمات لحماية الصحفيين رغم كونها مسؤلية مشغليهم.