شؤون فلسطينية

الغرفة التجارية بغزة تساهم بتوفير وتجهيز 140 سرير لمركز حجر صحي كامل

الغرفة التجارية بغزة تساهم بتوفير وتجهيز 140 سرير لمركز حجر صحي كامل
رام الله - دنيا الوطن
قررت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة المساهمة في توفير وتجهيز 140 سرير بكافة احتياجاته لمركز حجر صحي كامل، وجاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة غرفة تجارة غزة لجلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية و الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا في كافة دول العالم .

وأشارت الغرفة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى تبنيها تنفيذ تدابير وقائية وإجراءات احترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وذلك انسجاماً مع القرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء للحد من انتشار الفيروس.

ودعت الغرفة أعضاء هيئتها العامة الى المساهمة في دعم و توفير مراكز الايواء و الحجر الصحي بكافة المستلزمات الضرورية التي تحتاجها المراكز وتلبي احتياج المواطن في توفير بيئة صحية ومعيشية يستطيع قضاء مدة الحجر فيها .

وأعربت الغرفة عن أملها بقيام أعضاء هيئتها العامة باتخاذ الإجراءات المناسبة وعدم التهاون في التعامل مع هذه الأزمة لحين الانتهاء من تداعياتها بشكل سليم وآمن وبما يساهم باستئناف النشاط الاقتصادي كالمعتاد في أقرب وقت ممكن.

وأكدت غرفة تجارة غزة على عدم توانيها في تقديم مساهمتها وتسخير امكانياتها في مساندة أبناء شعبنا الفلسطيني بما يحافظ على مقوماته الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية.

كما أشادت الغرفة بمبادرات بعض التجار و رجال الاعمال في تلبية بعض الاحتياجات والمستلزمات التي يمكن ان يحتاجها المواطنين المتواجدين في الحجر .

وفي نهاية الاجتماع تمنى مجلس إدارة غرفة تجارة غزة السلامة التامة إلى كافة أبناء شعبنا الفلسطيني من هذا الفيروس الفتاك.

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