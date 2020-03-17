البدء بإخلاء أحد الفنادق بغزة لتجهيزه مكاناً للحجر الصحي للعائدين للقطاع

رام الله - دنيا الوطنبدأ بمدينة غزة إخلاء جميع الأجهزة والأغراض الخاصة بأكاديمية أوائل وقادة من فندق "الكومودور"، بغزة؛ لتجهيزه مكاناً للحجر الصحي للعائدين إلى القطاع.وقال الأكاديمي، د. خالد الخالدي في صفحته على (فيسبوك): "جاري الآن إخلاء جميع الأجهزة والأغراض الخاصة بأكاديمية أوائل وقادة من فندق الكومودور، بغزة؛ لأن أخي أبو عمر عبد العزيز الخالدي تبرع به ليكون مقرًا للحجر الصحي للعائدين إلى غزة، تضامنًا معهم، جزاه الله خيرًا، وجعل عمله خالصًا لوجهه الكريم، وسلم الله غزة وأهلها من كل شر".