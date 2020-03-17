"الصحة" بغزة تكشف حقيقة وجود أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس لجنة مكافحة فيروس (كورونا)، في وزارة الصحة بغزة د.مجدي ضهير حقيقة وجود أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، في القطاع.
كشف رئيس لجنة مكافحة فيروس (كورونا)، في وزارة الصحة بغزة د.مجدي ضهير حقيقة وجود أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، في القطاع.
ونفى ضهير في تصريح لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: اكتشاف أي إصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة حتى الآن.
وأضاف: جاري التحقيق بمصدر الفيديو المنتشر بشأن المستشفى الأوروبي.
وكانت مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ممرضين في المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، ينصحون المرضى بمغادرة المستشفى فوراً لوجود شخص مشتبه به بإصابته بفيروس (كورونا).
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