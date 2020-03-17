"الصحة" بغزة تكشف حقيقة وجود أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) بالقطاع





ونفى ضهير في تصريح لوكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: اكتشاف أي إصابات بفيروس (كورونا) في قطاع غزة حتى الآن.





وأضاف: جاري التحقيق بمصدر الفيديو المنتشر بشأن المستشفى الأوروبي.





وكانت مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ممرضين في المستشفى الأوروبي جنوب القطاع، ينصحون المرضى بمغادرة المستشفى فوراً لوجود شخص مشتبه به بإصابته بفيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس لجنة مكافحة فيروس (كورونا)، في وزارة الصحة بغزة د.مجدي ضهير حقيقة وجود أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، في القطاع.