رئيس الوزراء يعلن إجراءات جديدة تخص العمّال والجسور لمواجهة (كورونا)

وطالب اشتية خلال اجتماع مصغر للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)، العمّال ممن يعملون في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في أراضينا، بعدم التوجه إليها حرصا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم وشعبهم، وذلك عقب تسجيل العديد من الإصابات ما بين المستوطنين.





وقال: إن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة الفلسطينيين في القدس كقوة قائمة بالاحتلال، وعليها اتخاذ كل إجراءات السلامة لحمايتهم.



وشدد على أن هناك تنسيق مع مصر والأردن نحو إغلاق الجسور والمعابر بشكل كامل و بالاتجاهين، باستثناء الحركة التجارية والحالات الإنسانية وضمن إجراءات سلامة متفق عليها



وتابع: ننسق مع الحكومة الأردنية لترتيب عودة المواطنين الفلسطينيين القادمين عبر المطار الذين تم وضعهم قيد الحجر في الأردن، بما يضمن السلامة للجانبين.



كما أوعز رئيس الوزراء لوزير الخارجية بمتابعة الأوضاع الصحية للاجئين والجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم وعمل اللازم لحمايتهم.







رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء د.محمد اشتية اليوم الثلاثاء: إنه تم منح العمال الفلسطينيين في إسرائيل ثلاقة أيام لترتيب أمورهم للمبيت في أماكن عملهم بالتنسيق مع مشغليهم، حيث سيتم منع التنقل بين الأراضي الفلسطينية والداخل بعد انتهاء المهلة الممنوحة.