شؤون فلسطينية

غنام: كافة السلع متوفرة ولا حاجة لتهافت المواطنين على شرائها

غنام: كافة السلع متوفرة ولا حاجة لتهافت المواطنين على شرائها
رام الله - دنيا الوطن
أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم لثلاثاء، أن كافة السلع وخاصة الأساسية منها متوفرة في السوق الفلسطينية وأن
كميات السلع والمواد التموينية تلبي حاجة المحافظة، مشيرة إلى أنه لا داعي للهلع والخوف من نقص المخزون، وتهافت المواطنين على شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والتموينية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مخازن عدد من الشركات نفذتها المحافظ غنام، ورئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة عبد الغني العطاري، وشملت شركة يونيبال للتجارة العامة، و شركة بالكو للاستيراد والتوزيع، وشركة درس.

وشددت على أن شركاتنا قادرة على توفير حاجة السوق من كافة السلع وأن هذه الشركات على تواصل دائم مع المحافظة وغرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة ضمن خطة عمل شاملة، مشيدة بالاجراءات الوقائية والتعقيم والتطهير المتواصل الذي تقوم فيه كافة الشركات حماية لموظفيها.

وأشادت المحافظ غنام بدور القطاع الخاص الذي وقف عند مسؤولياته الاجتماعية في ظل الازمة الحالية وخطة الطوارئ لمواجهة فايروس (كورونا)، ولبى نداء حملة "شعبنا فيه الخير" ووقف الى جانب مؤسساتنا الرسمية ويقدم كل ما يستطيع في ظل
الازمة الحالية . 

بدوره أكد العطاري، على أن غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة وبالتنسيق الكامل مع التجار والمستوردين والصناعيين تطمئن المواطنين وتؤكد أن السلع المتوفرة في الأسواق وفي مخازن الشركات تكفي لسد حاجة المحافظة لعدة شهور.




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