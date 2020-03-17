سفير الصين لدى فلسطين يؤكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني



وقال قوه وي، خلال اتصال هاتفي مع مدير عام عطاء فلسطين رجاء أبو غزالة شعت - إن "الصين أرسلت مساعدات طبية لفلسطين لمساعدة وزارة الصحة الفلسطينية على احتواء (كورونا)، فضلًا عن تواصله الدائم مع الحكومة الفلسطينية لمتابعة انتشار هذا الوباء".



من جانبها، قدمت شعت التهنئة للصين على نجاحها في احتواء المرض، متمنية تغلب الشعب الصيني على المرض واستعادة النظام الصحي والاقتصادي على نحو سريع، وأكدت شعت أن عطاء فلسطين انتهت من إعداد التقارير الإدارية والمالية لمشاريع البنية التحتية لعام 2019 الممولة من الحكومة الصينية، كما وأطلعت السفير الصيني، على أبرز مشاريع عطاء فلسطين في التنمية المستدامة لعام 2020.



وبدوره، أعرب السفير الصيني، بسعادته بالشراكة مع عطاء فلسطين لما لها من تأثير مجتمعي إيجابي كبير، مؤكداً مواصلة دعم مشاريعها الجديدة للطاقة الشمسية وتحلية المياه الجوفية

رام الله - دنيا الوطنأكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى فلسطين، قوه وي، التزام بلاده بتقديم كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة فيروس (كورونا).