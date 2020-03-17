نادي الأسير: تمديد اعتقال أيمن الحاج يحيى حتى الأحد المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير اليوم الثلاثاء إن الشرطة الإسرائيلية، مددت اعتقال أيمن الحاج يحيى سكرتير رابطة الأسرى والمحررين في أراضي عام 1948م، وذلك حتى يوم الأحد المقبل.



وأوضحت محاميته أماني إبراهيم، أن أمر منعه من لقاء المحامي ما يزال قائماً، وهو ما يزال محتجزاً في مركز تحقيق "بيتح تكفا".



وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت الحاج يحيى أمس بالإضافة إلى زوجته، وذلك بعد مداهمة منزلهما في مدينة الطيبة، حيث جرى الإفراج عنها لاحقاً.