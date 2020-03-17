حماس: ندعو المؤسسات الحقوقية لتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، المؤسسات الحقوقية والدولية والإنسانية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، خاصةً مع انتشار فيروس (كورونا).



ووصف الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، منع مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى من حقوقهم وخاصةً فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية وعدم السماح بدخول مواد التعقيم لمواجهة فيروس (كورونا)، بأنه "جريمة ضد الإنسانية".



ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية بالتحرك من أجل حماية الأسرى من تفشي وباء (كورونا) في ظل عدم اكتراث الاحتلال بانتشار الوباء بينهم.