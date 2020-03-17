فتح: ندعو للتطوع في مواجهة (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

دعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الثلاثاء، جماهير محافظة أريحا والأغوار، إلى التطوع والتواصل مع مكاتب الاقليم، للعمل على الوقاية من وباء (كورونا) العالمي.



ووفق وكالة (وفا) الرسمية، فقد أهابت فتح في بيانها، بطلبة الجامعات وطلبة الطب والتمريض خاصة، وكل من يحمل رخصة سائق في التطوع، وفي تسجيل الحالات القادمة إلى مبنى الحجر الصحي في أريحا، في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وتحسبا من تفشي فيروس (كورونا) في أريحا.