شؤون فلسطينية

حقيقة زيارة ممرضة أردنية حاملة فيروس (كورونا) الأراضي الفلسطينية

حقيقة زيارة ممرضة أردنية حاملة فيروس (كورونا) الأراضي الفلسطينية
من أمام فندق انجل الذي تم اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا بداخله
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) لمواطن قادم من ألمانيا عبر جسر الكرامة، وتم إخضاعه للحجر الصحي في أريحا، ولطالب من رام الله، قادم من الخارج ويخضع للحجر الصحي في رام الله، ما يرفع عدد حالات الإصابات في فلسطين إلى 41.

وحول ما أشيع عن اكتشاف إصابة لممرضة أردنية تعمل في أحد المستشفيات الاردنية، أمس الإثنين، بعد زيارتها فلسطين، قال ملحم: إنه "بعد تواصل خلية الأزمة التي يرأسها رئيس الوزراء باعتباره وزيرا للداخلية، مع الأشقاء في الأردن لمعرفة المزيد من التفاصيل فقد تبين أن الممرضة لم تزر فلسطين منذ عامين، وأن كل ما أشيع عن زيارة قامت بها لفلسطين مؤخرا لم يكن صحيحا".

وأوضح ملحم، في الإيجاز الصحفي الصباحي حول انتشار فيروس (كورونا)، أن العينة الثانية التي أجريت على الحالات الـ37 المصابة في بيت لحم، أظهرت بوادر تعافي على 20 حالة، و17 حالة ما زالت كما هي، وستؤخذ عينة ثالثة يوم الخميس من جميع المصابين.

وحول العينات الـ30 التي أخذت من طولكرم لمخالطي الشاب المصاب القادم من بولندا من الدرجة الأولى، أشار ملحم إلى أن نتائجها سلبية وغير مصابة.

وأضاف: "كما أن العينات الـ14 التي أخذت لمواطنين من الخليل يعملون في أحد المصانع الإسرائيلية، أظهرت النتائج أنها سلبية وغير مصابة أيضا".

ولفت ملحم إلى أنه العينات الـ 366 التي أخذت في الساعات الأخيرة من بيت لحم ونابلس وسلفيت وأريحا وطولكرم كانت نتائجها سلبية، ويجري الآن فحص 200 عينة جديدة، موضحا أن عدد العينات التي فحصت منذ بداية الأزمة وصل إلى 2885 عينة.

أخبار ذات صلة

الهيئة المستقلة: نطالب بتنفيذ الحجر الصحي بغزة وفق معايير الصحة العالمية

الهيئة المستقلة: نطالب بتنفيذ الحجر الصحي بغزة وفق معايير الصحة العالمية

فتح: ندعو للتطوع في مواجهة (كورونا)

فتح: ندعو للتطوع في مواجهة (كورونا)

توقيف متهم مدة 15 يومًا بتهمة إثارة الشائعات بخصوص (كورونا)

توقيف متهم مدة 15 يومًا بتهمة إثارة الشائعات بخصوص (كورونا)

*ضهير: وزارة الصحة اتخذت جملة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد(كوفيد19)*

*ضهير: وزارة الصحة اتخذت جملة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد(كوفيد19)*

الصحة: غزة خالية من (كورونا) بعد فحص 39 حالة مشتبه بها

الصحة: غزة خالية من (كورونا) بعد فحص 39 حالة مشتبه بها

الخارجية تدعو المواطنين العالقين في تركيا للتواصل مع السفارة

الخارجية تدعو المواطنين العالقين في تركيا للتواصل مع السفارة

غزة: تجهيز مستشفى ميداني بسعة 30 سريراً لمواجهة انتشار (كورونا)

غزة: تجهيز مستشفى ميداني بسعة 30 سريراً لمواجهة انتشار (كورونا)

الخضري: ذكرى رحيل &#34;راشيل كوري&#34; يجب أن تُشكل دافعاً للتضامن الدولي مع غزة

الخضري: ذكرى رحيل "راشيل كوري" يجب أن تُشكل دافعاً للتضامن الدولي مع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

المنافقون الجدد

المنافقون الجدد

شؤون فلسطينية

فتح: ندعو للتطوع في مواجهة (كورونا)

فتح: ندعو للتطوع في مواجهة (كورونا)

توقيف متهم مدة 15 يومًا بتهمة إثارة الشائعات بخصوص (كورونا)

توقيف متهم مدة 15 يومًا بتهمة إثارة الشائعات بخصوص (كورونا)

*ضهير: وزارة الصحة اتخذت جملة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد(كوفيد19)*

*ضهير: وزارة الصحة اتخذت جملة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد(كوفيد19)*

الخارجية تدعو المواطنين العالقين في تركيا للتواصل مع السفارة

الخارجية تدعو المواطنين العالقين في تركيا للتواصل مع السفارة

غزة: تجهيز مستشفى ميداني بسعة 30 سريراً لمواجهة انتشار (كورونا)

غزة: تجهيز مستشفى ميداني بسعة 30 سريراً لمواجهة انتشار (كورونا)

الخضري: ذكرى رحيل &#34;راشيل كوري&#34; يجب أن تُشكل دافعاً للتضامن الدولي مع غزة

الخضري: ذكرى رحيل "راشيل كوري" يجب أن تُشكل دافعاً للتضامن الدولي مع غزة

الاحتلال يُقرر توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء دون جلسة محكمة

الاحتلال يُقرر توزيع إخطارات الهدم ووقف البناء دون جلسة محكمة

رأفت يُرحب برسالة أعضاء الكونغرس الأمريكي الداعية لوقف هدم منازل الفلسطينيين

رأفت يُرحب برسالة أعضاء الكونغرس الأمريكي الداعية لوقف هدم منازل الفلسطينيين

منوعات

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: &#34;كلامك جارح في حقي &#34;

منى فاروق ترد على وائل عبد العزيز: "كلامك جارح في حقي "

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

شاهد: سقوط مراسلة لبنانية على الهواء مباشرة وتترقب نتيجة فحص كورونا

&#34;كورونا&#34; توقف تصوير&#34;الهيبة 4&#34;.. فما مصير دراما رمضان 2020؟

"كورونا" توقف تصوير"الهيبة 4".. فما مصير دراما رمضان 2020؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

شاهد: خفايا علاقة نوال الزغبي ووائل كفوري.. فهل من زواج قريب؟

بعد إعلان وفاته... &#34;توم هانكس&#34; ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

بعد إعلان وفاته... "توم هانكس" ينفي الشائعات بصورة من الحجر الصحي

شاهد: أغنية طريفة لياسر العظمة قبل 34 عاماً... تحذر من فيروس (كورونا)

شاهد: أغنية طريفة لياسر العظمة قبل 34 عاماً... تحذر من فيروس (كورونا)

شاهد كيف رد مصطفى قمر على متابع طلب منه حذف اغانيه؟

شاهد كيف رد مصطفى قمر على متابع طلب منه حذف اغانيه؟

شاهد: الممثل العالمي ادريس إلبا يعلن اصابته بفيروس كورونا

شاهد: الممثل العالمي ادريس إلبا يعلن اصابته بفيروس كورونا

شاهد: حسين فهمي: هناك حرب جرثومية تسببت في انتشار فيروس كورونا بالعالم

شاهد: حسين فهمي: هناك حرب جرثومية تسببت في انتشار فيروس كورونا بالعالم

ملكة بريطانيا تغادر قصر باكنغهام بسبب فيروس كورونا

ملكة بريطانيا تغادر قصر باكنغهام بسبب فيروس كورونا

عربي

الصحة العالمية: هذه الدولة العربية لا يُوجد فيها فيروس (كورونا)

الصحة العالمية: هذه الدولة العربية لا يُوجد فيها فيروس (كورونا)

تونس تُغلق حدودها البرية ومجالها الجوي

تونس تُغلق حدودها البرية ومجالها الجوي

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الأردن إلى 29 حالة

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في الأردن إلى 29 حالة

تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر