توقيف متهم مدة 15 يومًا بتهمة إثارة الشائعات بخصوص (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر النائب العام المستشار أكرم الخطيب توجيهاته، بتشديد الإجراءات المتبعة ضد مرتكبي جرائم نشر الأخبار والإشاعات الكاذبة حول وجود حالات في محافظة الخليل مصابة بفيروس (كورونا)؛ وذلك دون الرجوع لمصدرها الرسمي المتمثل بوزارة الصحة الفلسطينية.



ووفق بيان النيابة العامة، الذي وصل "دنيا الوطن"، فقد قامت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بتوقيف المتهم (م،ع،ا) من محافظة الخليل لمدة خمسة عشر يوما استنادا للمادة 120 فقرة 1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لغايات استكمال التحقيقات معه، وذلك بعد نشره أخبار غير صحيحة ومخيفة للمجتمع مفادها بوجود ثلاثة حالات مصابه بهذا الفايروس في بلدة دورا، علما انه قد تم إحضاره وإحالته إلى النيابة العامة من قبل الأجهزة الأمنية.