ضهير: وزارة الصحة اتخذت جملة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد(كوفيد19)*



ونوه ضهير الى أنه تم تخصيص مركز صحي مسقط ” قيزان النجار” لاستضافة المرضى العائدين عبر حاجز بيت حانون و استضافتهم لمدة ١٤ يوم داخل المركز ، تحت اشراف طاقم طبي يعمل على تقديم الرعاية الصحية المناسبة لحالاتهم المرضية .



ودعا كافة المواطنين الى ضرورة الالتزام بالتوصيات والتوجيهات الصادرة عن اللجان المختصة للوقاية من فيروس كورونا و التي بمجملها تحقق مصلحة المواطن .



رام الله - دنيا الوطنأكد مجدى ضهير، نائب مدير عام الرعاية الاولية، رئيس اللجنة الصحية، أن وزارة الصحة في قطاع غزة، اتخذت جملة من الاجراءات لتعزيز الجهوزية والوقاية من فيروس كوروناأبرزها تشكيل لجنة صحية وأخرى حكومية برئاسة وزارة الصحة بالشراكه مع الوزارات الاخرى(الداخلية-التعليم-الحكم المحلي-الاوقاف-المالية) لمواجهة الفيروس ووضع السياسات والبرتوكولات المطلوبة للمرحلة الحالية .وأكد ضهير في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن هذه اللجان تتابع على مدار الساعة تقديم الرعاية الصحية والخدماتية للمواطنين الذين تم استضافتهم في ثلاثة مدارس مخصصة أدخلت لمنظومة الحجر الصحي في خانيونس ورفح ، لافتا الى أن الحجر الالزامي هو إجراء احترازي اضافي لضمان السلامة المجتمعيةوأن جميع المواطنين المتواجدين يتمتعون بحاله صحية جيدة .وبين أن الوزارة دربت العديد من الطواقم الصحية على آلية التعامل المهني مع المستضافين في مراكز الحجر الصحي وكذلك التعامل مع أي حالات يشتبه باصابتها بالمرض وطرق النقل الآمن والتعقيم السليم.