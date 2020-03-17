الصحة: غزة خالية من (كورونا) بعد فحص 39 حالة مشتبه بها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير عام المهن الطبية المساندة، بوزارة الصحة بغزة أيمن الحلبي، على أن القطاع لا يزال خاليًا تمامًا من فيروس (كورونا)، وذلك بعد إجراء (39) تحليلًا مخبريًا، أثبت خلوها جميعًا من الفيروس.



وأفاد الحلبي في تصريح صحفي نشرته صفحة وزارة الصحة بغزة عبر (فيسبوك)، بأن الكوادر الطبية في المختبرات تم تأهيلها وتدريبها للتعامل مع العينات بطريقة آمنة، كما تم تدعيم المختبر المركزي وتجهيزه وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية لإجراء الفحوصات بما يحمي الطواقم الطبية، ويوفر نتائج طبية دقيقة.



وكانت وزارة الصحة، قد اتخذت سلسلة من إجراءات الوقاية لمواجهة فيروس (كورونا)، وذلك حرصاً على سلامة المواطنين والصحة العامة للمجتمع.



وخصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر (103) للاستفسار والإبلاغ عن اي تطورات صحية بين العائدين الى قطاع غزة، إلى جانب إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم، وإجراءات الحجر الجبري لغير الملتزمين بالحجر من العائدين.