شؤون فلسطينية

الخارجية تدعو المواطنين العالقين في تركيا للتواصل مع السفارة

الخارجية تدعو المواطنين العالقين في تركيا للتواصل مع السفارة
مقر سفارة دولة فلسطين في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أهابت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالمواطنين الفلسطينيين، العالقين في تركيا، والذين تقطعت بهم السبل، للتواصل مع سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية؛ لمساعدتهم.

وقالت الوزارة في بيان لها، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "بناءً على تعليمات الوزير رياض المالكي، تتابع دائرة الرعاية القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، باهتمام كبير المواطنين الفلسطينيين العالقين في مطار أنطاليا، أوعز سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، فائد مصطفى، لرئيس الجالية في مدينة أنطاليا العمل على توفير سكن للمواطنين العالقين، ومتابعة أمورهم اليومية".

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